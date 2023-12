Greenpro Capital Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Greenpro Capital war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Es gab zwei positive und sechs negative Tage, wobei an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend neutral. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Greenpro Capital daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Greenpro Capital-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -28,99 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Hinblick auf die Dividende weist Greenpro Capital momentan eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,79%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Bewertung anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Greenpro Capital-Aktie momentan als "überverkauft" eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird sie jedoch als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält Greenpro Capital gemäß der Analyse eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung, eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik und eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividende. Im Gegensatz dazu wird die Aktie beim RSI mit "Gut" und "Neutral" bewertet.