Greenpro Capital Aktie: Interessante Aussichten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI der Greenpro Capital liegt bei 31,03, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 35,1 und führt ebenfalls zu einer "neutralen" Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine "neutrale" Gesamteinschätzung für die Greenpro Capital.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator und zeigt, dass zuletzt überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Greenpro Capital in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen hat sich der Meinungsmarkt jedoch weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Greenpro Capital beschäftigt, was zu einer insgesamt "guten" Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Greenpro Capital-Aktie ein Durchschnitt von 1,37 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,36 USD, was zu einer "neutralen" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 1 USD, was bedeutet, dass die Aktie auf kurzfristigerer Basis eine "gute" Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich also eine "gute" Bewertung für die einfache Charttechnik.

In fundamentaler Hinsicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Greenpro Capital aktuell 3538,57, was mit 6150 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung, da die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist.