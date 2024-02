Greenpro Capital Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Greenpro Capital wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 3538,57 bewertet, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" weist einen Wert von 61,46 auf. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für Greenpro Capital basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Aktie gesprochen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Social Media hat Greenpro Capital in den letzten Wochen vermehrt positive Kommentare erhalten. Die Aktie wird deshalb als "Gut" bewertet. Die gesteigerte Diskussion und Aufmerksamkeit führen zu einem insgesamt positiven Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Greenpro Capital derzeit sowohl kurzfristig als auch auf Basis der letzten 200 Tage positiv bewertet wird. Der aktuelle Kurs von 1,55 USD liegt +34,78 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und +17,42 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage.

Basierend auf diesen Informationen wird Greenpro Capital insgesamt als eine "Gut"-bewertete Aktie eingestuft.