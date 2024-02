Greenlite Ventures Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Greenlite Ventures wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,73 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,25 USD) um -65,75 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,84 USD, was einer Abweichung von -70,24 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Greenlite Ventures führt bei einem Niveau von 100 zur Einstufung als "Schlecht". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 83,89 auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Greenlite Ventures wird die Stimmung der Anleger als "Neutral" bewertet. In den letzten Wochen gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daher erhält die Greenlite Ventures-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger die Greenlite Ventures in den vergangenen zwei Wochen eher neutral bewertet haben. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Somit ergibt die Messung des technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine Gesamteinstufung der Greenlite Ventures-Aktie als "Schlecht" und "Neutral".