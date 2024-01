Greenlight Capital Re Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Greenlight Capital Re-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Versicherung" hat im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 3 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird festgestellt, dass der RSI7 aktuell bei 77,78 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Greenlight Capital Re-Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich und weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Damit wird die Aktie für den 25-Tage-RSI als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält das Greenlight Capital Re-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend eingetrübt ist. Auch die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Daher erhält die Greenlight Capital Re-Aktie ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Die Anleger-Stimmung bei Greenlight Capital Re in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt positiv. In den letzten Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.