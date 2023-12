Greenlight Capital Re Aktie: Das war ja klar …

In den sozialen Netzwerken herrscht eine überwiegend negative Stimmung unter den Anlegern. In den letzten Tagen war die Diskussion hauptsächlich von negativen Themen geprägt. Nur an vier Tagen überwogen positive Themen. Insbesondere wurden negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Greenlight Capital Re intensiv diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Greenlight Capital Re ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Versicherungsbranche (KGV von 36,7) deutlich unter dem Durchschnitt (ca. 89 Prozent) liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite von Greenlight Capital Re beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt (0) für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Greenlight Capital Re liegt bei 38,82, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 39, was ebenfalls als Indikator für eine neutrale Situation bewertet wird. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ebenfalls die Einstufung "Neutral".