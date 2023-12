Greenlight Capital Re Aktie: Das war abzusehen!

Die Greenlight Capital Re-Aktie zeigt gemischte Signale in Bezug auf ihre Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite beträgt aktuell 0 Prozent, was 3,89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich ein positiver Trend. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 10,44 USD, während der letzte Schlusskurs bei 11,19 USD liegt, was einem Unterschied von +7,18 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (11,1 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,81 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Greenlight Capital Re-Aktie zeigt auf kurzfristiger Basis (7 Tage) einen RSI von 47,17 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI25, basierend auf 25 Tagen, liegt mit einem Wert von 52,86 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 4 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 36 haben. Aufgrund dessen erhält die Greenlight Capital Re-Aktie eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.