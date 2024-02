Greenlight Capital Re Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Relative Strength Index (RSI) von Greenlight Capital Re liegt bei 44,5 und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 40, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hinweist.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 10,82 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,79 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +8,96 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 11,34 USD, was einer Abweichung von +3,97 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Greenlight Capital Re 4, was im Vergleich zu einem Durchschnittswert von 41 in der Versicherungsbranche auf eine Unterbewertung hindeutet. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Greenlight Capital Re wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Greenlight Capital Re auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.