Greenlight Capital Re Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Greenlight Capital Re-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit einem Schlusskurs von 11,07 USD gehandelt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 11,8 USD, was einer Steigerung von 6,59 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 11,74 USD wird analysiert, und der Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Greenlight Capital Re-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Greenlight Capital Re-Aktie liegt bei 55, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Greenlight Capital Re.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Versicherung) wird die Greenlight Capital Re-Aktie als unterbewertet eingestuft. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,61 liegt die Aktie 88 Prozent unter dem Branchen-KGV von 38,09. Dies führt auf fundamentaler Basis zu einer "Gut"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment für die Greenlight Capital Re-Aktie ist insgesamt negativ. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Greenlight Capital Re. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.