Greenlight Capital Re Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Aktienkurs von Greenlight Capital Re hat in den letzten 12 Monaten eine außergewöhnlich starke Performance gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor, liegt die Rendite bei 35,95 Prozent, was mehr als 30 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Versicherungsbranche, die eine mittlere Rendite von 24,59 Prozent verzeichnet, liegt Greenlight Capital Re mit 11,36 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen und liegt bei Greenlight Capital Re bei 67,36. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung "Neutral" für diese Kategorie.

Auf fundamentaler Basis wird Greenlight Capital Re im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Versicherung) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 4,61, was einem Abstand von 88 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 37,05 entspricht. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Greenlight Capital Re im Vergleich zur Versicherungsbranche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 4,36 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.