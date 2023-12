Greenlight Capital Re Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Greenlight Capital Re liegt derzeit bei 4,01, was 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung) von 39 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie zum jetzigen Zeitpunkt unterbewertet ist. Aufgrund dessen erhält Greenlight Capital Re auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger bei Greenlight Capital Re in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den Diskussionen der vergangenen Tage standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt die Einschätzung "Schlecht" erhält.

In der technischen Analyse wird das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen im Zeitablauf betrachtet und für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) aufgezeichnet. Der RSI-Wert für Greenlight Capital Re liegt derzeit bei 14,63, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit die Einstufung "Gut" erhält. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 46, was darauf hinweist, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Versicherung (3,86 %) weist Greenlight Capital Re eine Dividende von 0 % auf, was bedeutet, dass die Ausschüttung niedriger ist. Aufgrund dessen erhält die Ausschüttung die Einstufung "Schlecht" aufgrund der Differenz von 3,86 Prozentpunkten.