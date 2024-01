Greenlight Capital Re Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Aktie von Greenlight Capital Re. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Greenlight Capital Re. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die Aktie von Greenlight Capital Re gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 4,01 insgesamt 90 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung", der 39,33 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Greenlight Capital Re derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Versicherung") von 3,92 %. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) erhält Greenlight Capital Re eine "Neutral"-Bewertung. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 60,87 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem Wert von 48,95. Somit erhält Greenlight Capital Re eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.