Greenlane Renewables Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Greenlane Renewables-Aktie beträgt aktuell 100, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen weniger Volatilität und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist Greenlane Renewables weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Greenlane Renewables.

Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern und somit neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Greenlane Renewables wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Greenlane Renewables-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich, dass die Aktie um 529,63 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Zusammengefasst erhält Greenlane Renewables somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Greenlane Renewables, mit vier positiven und sieben negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Greenlane Renewables von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.