Greenlane Renewables Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die aktuelle Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in Bezug auf Greenlane Renewables in den letzten Tagen größtenteils pessimistisch eingestellt waren. Es gab mehr negative als positive Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Greenlane Renewables daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt der Greenlane Renewables-Aktie negativ sind. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich unter beiden Durchschnittswerten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen im Internet haben ebenfalls zu einer negativen Einschätzung geführt, da die Diskussionsintensität mittel und die Rate der Stimmungsänderung negativ war. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung ergibt sich ein "Neutral"-Rating, basierend auf insgesamt 2 Analystenbewertungen, von denen keine als "Gut" eingestuft wurde. Das durchschnittliche Kursziel von 0,85 CAD zeigt jedoch ein Aufwärtspotenzial von 507,14 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie führt.

Insgesamt erhält Greenlane Renewables also gemäß der verschiedenen Analysen ein "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung, den technischen Indikatoren und das langfristige Stimmungsbild, sowie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Analysteneinschätzung und ein "Gut"-Rating hinsichtlich des Kurspotenzials.