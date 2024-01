Greenlane Renewables Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Analysteneinschätzung für die Greenlane Renewables-Aktie zeigt, dass von 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten keine als "Gut" und 2 als "Neutral" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 0,85 CAD. Dies bedeutet, dass die Aktie um 448,39 Prozent vom letzten Schlusskurs von 0,155 CAD steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, daher wird dies als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität zeigt auch keine signifikante Veränderung, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Aktie führt.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 0,24 CAD für den Schlusskurs, während der letzte Schlusskurs bei 0,155 CAD lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,16 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Greenlane Renewables-Aktie daher ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Greenlane Renewables-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Greenlane Renewables somit ein "Gut"-Rating.

Zusammenfassend erhält die Greenlane Renewables-Aktie von Analysten ein "Neutral"-Rating, während die technische Analyse zu einem "Neutral"- und "Schlecht"-Rating führt. Der RSI zeigt jedoch ein "Gut"-Rating.