Greenlane Renewables Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die technische Analyse der Greenlane Renewables-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 0,24 CAD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 0,145 CAD lag und somit einen Abstand von -39,58 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 0,16 CAD liegt. Dies entspricht einer Differenz von -9,38 Prozent und führt ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der Greenlane Renewables-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (54,17) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für Greenlane Renewables.

Die Analysteneinschätzung für Greenlane Renewables ergibt sich insgesamt als "Neutral", da 0 Kaufempfehlungen, 2 Neutral-Einstufungen und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 0,85 CAD, was einer positiven Entwicklung um 486,21 Prozent entspricht. Daher erhält das Unternehmen das Rating "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal zur Anlegerstimmung rund um die Greenlane Renewables-Aktie. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Greenlane Renewables bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird.