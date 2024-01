Greenlane H. Aew Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Greenlane-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,38 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie, da der Wert deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Greenlane-Aktie derzeit bei 1,47 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,501 USD liegt, was ein negatives Signal darstellt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 0,53 USD, was einer Differenz von -5,47 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass Greenlane derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 44,93 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 60,18 Punkten liegt. Somit erhält die Aktie in beiden Fällen eine "Neutral"-Einstufung.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Greenlane bei 9,38 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 37,43. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Empfehlung.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Greenlane-Aktie, basierend auf verschiedenen Kriterien aus der Finanzanalyse.