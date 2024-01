Greenlane H. Aew Aktie: Schlechte Nachrichten!

Das Unternehmen Greenlane weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Aktie als eher unrentables Investment angesehen und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Greenlane bei 0,494 USD und weist eine Distanz von -8,52 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) auf, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Distanz zum GD200 beläuft sich hingegen auf -66,62 Prozent, was auch zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Die fundamentale Analyse ergibt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,38, was 75 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Händler" (36,85). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden sowohl positive als auch negative Themen ausgewertet, wobei in den letzten ein bis zwei Tagen jedoch weder positive noch negative Themen im Fokus standen. Dadurch wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.