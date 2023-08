Greenlane Aktie verliert -9,85%, aber Analysten prognostizieren +767,66% Gewinn bis Jahresende

Die Greenlane Aktie befindet sich derzeit in einer Abwärtsbewegung und hat in den letzten 30 Tagen einen Kursverlust von -9,85% verzeichnet. Die Analysten schätzen jedoch, dass sich der Aktienkurs auf Sicht von 12 Monaten positiv entwickeln wird und einen Gewinn von +767,66% erreichen könnte. Aktionäre, die jetzt noch einsteigen möchten, könnten also nach Expertenschätzungen auf lange Sicht einen beträchtlichen Gewinn erzielen.

Im Hinblick auf das bevorstehende Quartalsergebnis rechnen die Analysten damit, dass Greenlane im 3. Quartal 2022 einen Umsatzrückgang von -24,00% auf 19,78 Mio. EUR verzeichnen wird. Auch der bisherige Verlust soll sich voraussichtlich um +97,70% verringern und bei -65,00 Mio. EUR liegen.

Die Prognose für das Gesamtjahr ist ebenfalls nicht besonders positiv. Die Analysten gehen davon aus, dass der...