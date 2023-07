Greenlane Aktie erwartet schweren Umsatzrückgang: Skepsis bei Analysten und Aktionären wächst

Die Greenlane Aktie hat in den letzten Monaten einen deutlichen Kursverlust verzeichnet und auch die Analysten sind skeptisch. Die Quartalszahlen für das dritte Quartal werden in 130 Tagen erwartet und die Erwartungen sind nicht besonders positiv. Es wird ein Umsatzrückgang von 24,00 Prozent im Vergleich zum Vorquartal erwartet, was auf einen Wert von 19,99 Mio. EUR hinausläuft. Auch der bisherige Verlust soll sich weiter erhöhen und auf -65,70 Mio. EUR steigen.

Über das gesamte Jahr betrachtet gehen die Analysten davon aus, dass der Umsatz um 31,80 Prozent sinken wird und der Gewinn um 90,40 Prozent auf -81,94 Mio. EUR zurückgeht. Diese Prognosen sorgen dafür, dass viele Aktionäre skeptisch bleiben und vorsichtig mit ihren Investments umgehen.

In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs der Greenlane Aktie bereits um...