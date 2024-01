Greenland Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Greenland-Aktie wird in der technischen Analyse betrachtet und basierend auf verschiedenen Kriterien bewertet. Der Kurs von 2,27 CNH liegt derzeit -6,97 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage, was zu einer kurzfristig negativen Einschätzung führt. Die Distanz zum GD200 beträgt -18,35 Prozent, was auch langfristig zu einer negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 31,58 Punkte, was auf ein neutrales Rating für die Greenland-Aktie hinweist. Der RSI25 liegt bei 63,51, was ebenfalls auf ein neutrales Rating hindeutet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen aufkamen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als neutral eingestuft, wobei 5 positive und 3 negative Signale herausgefiltert wurden.

Die Sentiment-Analyse zeigt eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen, was zu einer negativen Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was auf ein gesteigertes Interesse am Unternehmen hindeutet.

Insgesamt erhält die Greenland-Aktie aufgrund der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung eine neutrale bis schlechte Bewertung.