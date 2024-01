Greenland Aktie: So geht’s nicht weiter!

In den letzten Wochen wurde bei Greenland eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen aufzeigen. Daher wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Diskussion feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Greenland für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 43,48 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 69,05, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Greenland erfolgt.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Bei Greenland wurden überwiegend positive Kommentare in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Zudem ergaben die Handelssignale eine "Gut"-Bewertung, was darauf hindeutet, dass die Stimmung bezüglich Greenland als positiv eingestuft werden muss.

In Bezug auf die technische Analyse weichen der Durchschnitt des Schlusskurses der Greenland-Aktie für die letzten 200 Handelstage (2,79 CNH) und der letzte Schlusskurs (2,3 CNH) um -17,56 Prozent voneinander ab. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (2,46 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-6,5 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Somit erhält die Greenland-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.