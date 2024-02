Greenidge Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die technische Analyse zeigt, dass die Greenidge Generation-Aktie derzeit in einem Abwärtstrend ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 und 200 Handelstage. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,63 USD, während der letzte Schlusskurs bei 4,07 USD deutlich darunter liegt, was einer Abweichung von -12,1 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 4,84 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -15,91 Prozent führt und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Greenidge Generation-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine neutrale Empfehlung für die Aktie, mit einem RSI7-Wert von 66,51 und einem RSI25-Wert von 51.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Anlegerstimmung gab und das Unternehmen weniger Beachtung erfährt, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.