Greene County Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die technische Analyse der Greene County zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 26,14 USD, während der Aktienkurs bei 25,73 USD um -1,57 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 24,43 USD, was einer Abweichung von +5,32 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" eingestuft, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Greene County beträgt 34,31, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 45,9 und bestätigt ebenfalls die Einschätzung als "Neutral".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche hat die Greene County in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -22,84 Prozent gezeigt, da sie um 26,5 Prozent gefallen ist. Im Vergleich dazu verzeichnete der "Finanzen"-Sektor eine mittlere Rendite von 5,44 Prozent, was einer Underperformance von 31,94 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Greene County in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite der Greene County liegt bei 1,33 Prozent, was 137,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.