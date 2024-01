Greene County Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Dividendenrendite von Greene County beträgt momentan 1,33 Prozent in Relation zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 1,43 Prozent und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten. Bezüglich des Aktienkurses verzeichnete Greene County in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,76 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung", die im Durchschnitt um 1,89 Prozent gestiegen sind, ergibt sich eine Underperformance von -11,65 Prozent. Auch im Sektor "Finanzen" liegt die Rendite mit 11,08 Prozent im letzten Jahr deutlich höher als bei Greene County, was zu einer Unterperformance von 20,84 Prozent führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Greene County beträgt 68,09 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 43,49 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Greene County wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Somit erhält Greene County auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.