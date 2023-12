Greene County Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Aktienkurs des Unternehmens Greene County hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,76 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche im Durchschnitt um 0,88 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Greene County eine Underperformance von -10,65 Prozent aufweist. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 10,73 Prozent im letzten Jahr, und Greene County lag 20,49 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,33 Prozent und liegt damit 137,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Greene County-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Greene County in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Greene County gezeigt, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Ein weiterer Aspekt ist der Relative Strength Index (RSI), der angibt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Greene County beträgt aktuell 4,33 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Hingegen liegt der 25-Tage-RSI bei 33,2, was bedeutet, dass Greene County hier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie somit mit "Gut" für diesen Aspekt der Analyse bewertet.