Greene County Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Der Aktienkurs von Greene County verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,76 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor eine Unterperformance von 14,06 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" liegt bei -2,75 Prozent, und Greene County liegt aktuell 7,02 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wurde die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Greene County mit 1,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 138,54 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche ist die Differenz sogar noch größer, was zu einer Bewertung der Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Greene County-Aktie bei 27,41 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 26,81 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -2,19 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 27,78 USD, was eine Distanz von -3,49 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Greene County-Aktie liegt bei 57,45, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 49,78, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".