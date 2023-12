Greencore Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die technische Analyse der Greencore-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 83,74 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 97 GBP weicht um +15,83 Prozent ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 91,95 GBP über dem letzten Schlusskurs (+5,49 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Greencore-Aktie damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Greencore mit einem Wert von 12,99 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Durchschnittswert der Branche "Nahrungsmittel" beträgt 23, was einer Abweichung von 45 Prozent entspricht. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem und mehrheitlich positive Meinungen über die Aktie von Greencore in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Greencore, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Abschließend zeigt der Relative Strength-Index (RSI) eine neutrale Einschätzung, da der RSI bei einem Niveau von 36,67 und der RSI25 bei 42,5 liegen. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf technischer Ebene.

Insgesamt erhält die Greencore-Aktie aufgrund der positiven charttechnischen, fundamentalen und Anleger-Sentiment-Indikatoren eine positive Bewertung, die auf eine vielversprechende Entwicklung hindeutet.

