Greencore Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Greencore-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 83,83 GBP verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 100,1 GBP (+19,41 Prozent Unterschied), was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über den letzten Schlusskursen, was der Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik einbringt.

In fundamentaler Hinsicht weist Greencore ein aktuelles KGV von 12,99 auf, was unter dem Branchendurchschnitt (23,76) liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor hat Greencore eine Rendite von 53,22 Prozent erzielt, was 48 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Nahrungsmittel" verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von -3,51 Prozent, wobei Greencore mit 56,73 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Greencore liegt bei 16,67, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,46, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Gut".