Greencore Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Aktienkurs von Greencore hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 54,73 Prozent liegt das Unternehmen deutlich über dem Branchendurchschnitt von -3,59 Prozent. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche kann Greencore mit einer Rendite von 58,32 Prozent punkten. Aufgrund dieser starken Entwicklung wurde die Aktie mit einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie bewertet.

Die Analyse von Analysten zeigt, dass die Aktie von Greencore in den letzten zwölf Monaten überwiegend neutral bewertet wurde. Es gab keine negativen Bewertungen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Durchschnitt bei 70 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 95 GBP lag. Dies deutet auf eine erwartete negative Kursentwicklung von -26,32 Prozent hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Greencore-Aktie zeigt, dass diese weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (61) als auch der RSI der letzten 25 Tage (60,49) werden als neutral bewertet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet ergibt sich ebenfalls eine neutrale Einschätzung für Greencore. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.