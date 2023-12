Greencore Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Analystenmeinungen zur Greencore-Aktie sind gemischt. In den letzten 12 Monaten gab es eine neutrale Einschätzung ohne negative Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 70 GBP, was darauf hindeutet, dass sich der Aktienkurs um -27,76 Prozent entwickeln wird. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Einstufung der Aktie.

Bei der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Greencore-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 84,05 GBP. Dies bedeutet, dass der aktuelle Schlusskurs (96,9 GBP) deutlich darüber liegt, was die Aktie als "Gut" bewertet. Die Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch ein anderes Bild, mit einem gleitenden Durchschnitt von 93,91 GBP und damit eine neutrale Bewertung.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien bezüglich Greencore haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen jedoch ein deutlich positives Signal in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Greencore. Dies führt zu einer positiven Bewertung des Unternehmens.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Greencore gemäß der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird.