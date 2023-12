Greencore ADR Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Aktienkurs von Greencore hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 53,22 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -5,22 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Greencore im Branchenvergleich eine Outperformance von +58,44 Prozent erzielt hat. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor konnte Greencore mit einer Rendite von 3,81 Prozent im letzten Jahr um 49,41 Prozent über dem Durchschnittswert punkten. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Greencore ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Greencore als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 53,42 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Ähnlich verhält es sich beim 25-Tage-RSI, der bei 49,35 liegt und ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite verzeichnet Greencore eine Rendite von 0 Prozent, was 3,76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Tatsache erhält die Dividendenpolitik von Greencore eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Meinung der Analysten zu Greencore fällt insgesamt als "Neutral" aus, da es keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen gibt. Das Kursziel der Analysten für Greencore liegt im Durchschnitt bei 70 GBP, was einen Rückgang um -27,76 Prozent vom aktuellen Kursniveau von 96,9 GBP bedeuten würde. Aus diesem Grund erhält die Aktie das Rating "Schlecht". Insgesamt wird Greencore daher von den Analysten als "Neutral" eingestuft.