Greencoat Renewables Aktie: Schlechte Nachrichten!

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Greencoat Renewables-Aktie voraussichtlich eine "Gut"-Einschätzung erhalten. Aktuell liegen 1 "Gut"-Bewertung, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen vor. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 0 EUR, was angesichts des aktuellen Kurswerts von 0,86 EUR eine negative Performance von -100 Prozent bedeuten würde. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 84,62 Punkten, was darauf hinweist, dass Greencoat Renewables überkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 78,16 eine Überkauftheit an. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -12,24 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -9,47 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs. Das Unternehmen erhält daher insgesamt ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden, jedoch in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.