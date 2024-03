Greencoat Renewables Aktie: Ruhig bleiben!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz um die Aktie von Greencoat Renewables in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte ebenfalls keine signifikante Zunahme oder Abnahme in den Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergab, dass die 200-Tage-Linie der Greencoat Renewables derzeit bei 0,96 EUR verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,856 EUR aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -10,83 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 0,89 EUR liegt, ergibt sich ein "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Greencoat Renewables ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Diskussionen der letzten Tage konzentrierten sich ebenfalls auf positive Themen rund um das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Greencoat Renewables sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung der Aktie von Greencoat Renewables auf Basis der aktuellen Stimmung, technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.