Greencoat Renewables Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Greencoat Renewables-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 0,987 EUR gehandelt, was einer Entfernung von -1,3 Prozent vom GD200 (1 EUR) entspricht, was ein "Neutral"-Signal gemäß der technischen Analyse darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen misst, liegt bei 0,96 EUR, was ebenfalls als "Neutral"-Signal eingestuft wird, da der Abstand +2,81 Prozent beträgt. Basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen wird der Aktienkurs daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass die Diskussionsintensität der Greencoat Renewables-Aktie über einen längeren Zeitraum mittelmäßig ist und daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Die Analysteneinschätzung der letzten zwölf Monate zeigt, dass von insgesamt 1 Analystenbewertung alle als "Gut" eingestuft wurden, während keine als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet wurde. Daher erhält die Greencoat Renewables-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) für die Greencoat Renewables-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 59,71, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt ebenfalls einen Wert von 41, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was erneut zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daher für die Greencoat Renewables-Aktie in allen genannten Punkten eine Einstufung als "Neutral" gemäß der technischen Analyse.