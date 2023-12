Greencoat Renewables Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Greencoat Renewables war in den letzten Tagen neutral. Weder wurden positive noch negative Ausschläge verzeichnet. Die Anleger haben sich in den letzten ein bis zwei Tagen weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhalten. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Greencoat Renewables wurden der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt aktuell bei 37,04 Punkten, was darauf hindeutet, dass Greencoat Renewables weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt einen Wert von 34,45, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 hindeutet. Insgesamt wird das Greencoat Renewables-Wertpapier somit mit einem "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt bewertet.

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Greencoat Renewables jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Greencoat Renewables in den letzten vier Wochen. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für die Greencoat Renewables-Aktie liegt aktuell bei "Gut". Von insgesamt 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Greencoat Renewables. Alles in allem erhält Greencoat Renewables eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.