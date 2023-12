Greencastle Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Dividendenrendite der Greencastle-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 73,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche für Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Greencastle-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,06 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,04 CAD weicht somit um -33,33 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,06 CAD) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Greencastle mit 238,1 deutlich höher ist als der Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" (66,83). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Greencastle wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung heute führt. Insgesamt erhält Greencastle somit auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.