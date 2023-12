Greencastle Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Greencastle-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 74,93 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -8,33 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Energie-Sektor 7,99 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -0,34 Prozent, und Greencastle liegt aktuell 7,99 Prozent unter diesem Wert. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Anlegerstimmung gegenüber Greencastle ist hauptsächlich negativ, sowohl in den sozialen Medien als auch in den neuesten Nachrichten des Unternehmens. Die Diskussion in Social Media war in den letzten Tagen überwiegend negativ, und es gab keine positiven Themen. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Greencastle daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Greencastle-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 60) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 60) führen zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Greencastle.