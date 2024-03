Greenbrook stärkt digitale Kompetenz mit neuem Head of Digital

London, 11. März 2024 (ots/PRNewswire) -Greenbrook, der spezialisierte Kommunikationsberater für die Investmentbranche, freut sich, die Ernennung von Viktor Tsvetanov zum Leiter für Digitales bekannt zu geben.Dies spiegelt das Engagement von Greenbrook wider, einen datengesteuerten Ansatz zu verfolgen und Kunden erstklassige digitale Kommunikationsstrategien zu bieten, die speziell auf die Privatkapitalbranche zugeschnitten sind.Andrew Honnor, geschäftsführender Gesellschafter von Greenbrook, kommentierte: „Da die sich entwickelnde Kommunikationslandschaft die Art und Weise, wie Unternehmen mit ihren Stakeholdern in Kontakt treten, immer wieder neu definiert, ist die Unternehmensreputation so komplex wie nie zuvor. Wir freuen uns, Viktor als Leiter für Digitales in unserem Team begrüßen zu dürfen, da wir unsere Fähigkeiten weiter ausbauen wollen. Er bringt unschätzbares Fachwissen mit und wird dafür verantwortlich sein, unsere bestehenden digitalen Fähigkeiten weiter zu stärken und sicherzustellen, dass unsere Kunden ihre Reputation in diesem komplexen Umfeld erfolgreich festigen und gestalten können."Zu den digitalen Fähigkeiten von Greenbrook gehören die folgenden:- Digitale Kommunikationsstrategie- Verwaltung sozialer Medien- Online-Reputationsmanagement- Website-Entwicklung und SEO- Digitale Analytik und Einblicke- Erstellung digitaler Inhalte- Employer BrandingViktor Tsvetanov, Leiter für Digitales bei Greenbrook, kommentierte seine Ernennung mit den Worten: „Angesichts des beispiellosen Tempos des technologischen Wandels und des Aufstiegs der generativen KI, der die Reputationslandschaft verändert, freue ich mich darauf, Privatkapitalgesellschaften bei der Entwicklung erstklassiger Kommunikationsstrategien zu beraten, die die Chancen des digitalen Zeitalters voll ausschöpfen und die Herausforderungen bewältigen."Viktor verfügt über mehr als acht Jahre Erfahrung im Bereich Reputationsmanagement und strategischer digitaler Kommunikation, mit besonderem Schwerpunkt auf der Unterstützung von Wertpapierfirmen bei allen Aspekten ihrer Unternehmensreputation und ihres digitalen Fußabdrucks.Viktors Ernennung stellt eine weitere fachliche Bereicherung für Greenbrook dar und ist die jüngste einer Reihe von Neueinstellungen, zu denen auch der Telegraph-Industrie-Redakteur Alan Tovey und die Bloomberg News-Journalistin Ksenia Galouchko gehören, die vor kurzem als Direktoren in das Unternehmen eingetreten sind.Kontakt:Ksenia Galouchko / Demi KurbanGreenbrook+44 20 7952 2000 / marketing@greenbrookadvisory.comGreenbrook bietet strategische Kommunikationsberatungsdienste für die Investmentbranche an. Wir arbeiten mit Kunden aus den folgenden Anlageklassen: Private Equity, Venture Capital, Private Debt, Hedgefonds, aktivistische Fonds, Infrastruktur und Immobilien sowie traditionelles Fondsmanagement.Wir beraten unsere Kunden zu allen Aspekten ihres Unternehmens unter dem Gesichtspunkt der Reputation und helfen ihnen, Werte aufzubauen und zu schützen.Greenbrook wurde von Bloomberg 2023 als die Nummer 1 unter den europäischen Beratern für engagierte Aktionärskommunikation eingestuft. Das Unternehmen wurde von Mergermarket unter die Top 5 in Europa und von Private Equity Wire als die Nummer 1 unter den PR- und Kommunikationsunternehmen in Europa eingestuft.Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über die digitalen Möglichkeiten von Greenbrook zu erfahren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.greenbrookadvisory.com oder folgen Sie Greenbrook auf LinkedIn.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2358403/Viktor_Tsvetanov_Greenbrook.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2199914/Greenbrook_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/greenbrook-starkt-digitale-kompetenz-mit-neuem-head-of-digital-302084667.htmlOriginal-Content von: Greenbrook, übermittelt durch news aktuell