Greenbrook TMS Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die technische Analyse von Greenbrook Tms zeigt gemischte Signale. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt, so liegt der 200-Tages-Durchschnitt bei 0,48 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,276 USD liegt, was einer Abweichung von -42,5 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Indikators erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Doch der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,26 USD, was über dem letzten Schlusskurs von 0,276 USD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz um Greenbrook Tms haben sich in den letzten Wochen kaum verändert und erhalten deshalb eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 67,42, was auf "Neutral" hinweist. Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 44, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält die RSI somit die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In den letzten Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf Greenbrook Tms diskutiert, was die positive Stimmung weiter unterstützt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.