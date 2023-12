Greenbrook TMS Aktie: Was soll die Aufregung?

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Greenbrook Tms in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Greenbrook Tms vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da zuletzt hauptsächlich negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen gab es keine starken Diskussionen zu positiven oder negativen Themen rund um Greenbrook Tms, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 0,46 USD für den Schlusskurs der Greenbrook Tms-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,26 USD, was einem Unterschied von -43,48 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Schlusskurs liegt jedoch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten zeigt, dass von insgesamt 1 Analystenbewertungen 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" sind, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, daher erhält Greenbrook Tms insgesamt ein "Gut"-Rating von den Analysten.