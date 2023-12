Greenbrook TMS Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Greenbrook Tms liegt bei 63,56, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 46,25 und signalisiert ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Greenbrook Tms in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Greenbrook Tms derzeit bei 0,48 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,268 USD liegt und somit einen Abstand von -44,17 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) steht die Aktie mit einer Differenz von +3,08 Prozent neutral da. Die Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Analysten haben Greenbrook Tms in den letzten zwölf Monaten mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 0 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent bedeutet und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher aus der Bewertung der Analysten die Einschätzung "Gut" für die Aktie von Greenbrook Tms.

