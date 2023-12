Greenbrook TMS Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Aktie von Greenbrook Tms wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Dabei wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage betrachtet, der derzeit bei 0,46 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,25 USD, was einem Unterschied von -45,65 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 0,26 USD, was einer ähnlichen Höhe wie der letzte Schlusskurs entspricht (-3,85 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) wird als Bewertungsinstrument herangezogen. Der RSI für Greenbrook Tms liegt bei 64,52, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,91, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt führen diese Indikatoren zu einem Rating von "Neutral" für die Aktie.

Analysten bewerten die Greenbrook Tms-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. In den letzten 30 Tagen liegen keine neuen Analystenupdates vor, was zu einer insgesamt positiven Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei positive Themen an drei Tagen überwogen, während an vier Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Greenbrook Tms diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.