Greenbrook TMS Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als überverkauft, zwischen 70 und 100 als überkauft und dazwischen als neutral. Der RSI der Greenbrook Tms liegt bei 88,37, was auf eine "schlechte" Bewertung hindeutet. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 55,7 und zeigt eine "neutrale" Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine "schlechte" Gesamtbewertung.

Analysten haben die Aktie der Greenbrook Tms in den letzten zwölf Monaten mit 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einschätzungen bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung als "gut" führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Greenbrook Tms. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 0 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,21 USD liegt, was auf eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent hinweist und somit zu einer "schlechten" Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung als "gut" für die Aktie der Greenbrook Tms.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die Meinungen auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Greenbrook Tms in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer "guten" Einstufung führt.

Wichtige Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Greenbrook Tms wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Änderungen. Insgesamt erhält Greenbrook Tms auf dieser Ebene eine "schlechte" Bewertung.