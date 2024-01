Greenbrier ist zurück!

Die Greenbrier Cos-Aktie wird im Vergleich zur Maschinenbranche als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 13,25, was 58 Prozent unter dem Branchen-KGV von 31,34 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende weist die Greenbrier Cos-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 2,69 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,96 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Greenbrier Cos-Aktie sind 1 "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Greenbrier Cos vor. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 36,5 USD, was einen möglichen Rückgang um 21,67 Prozent vom letzten Schlusskurs (46,6 USD) bedeutet. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt neutral bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 36,16 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Greenbrier Cos überverkauft ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Greenbrier Cos-Aktie aufgrund der fundamentalen Bewertung eine "Gut"-Empfehlung, während die Dividendenrendite und die Analystenbewertungen zu einer neutralen Einschätzung führen. Die technische Analyse zeigt eine neutrale bis positive Bewertung, wobei der RSI25 auf einen überverkauften Zustand hinweist.