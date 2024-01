Greenbrier Aktie: Das ist beeindruckend!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Greenbrier Cos beträgt das aktuelle KGV 17, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Maschinenbranche (mit einem Durchschnitt von 31) zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Greenbrier Cos-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen Wert von 37,16 USD. Der letzte Schlusskurs (46,58 USD) weicht um +25,35 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (39,11 USD) liegt mit einer Abweichung von +19,1 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Greenbrier Cos aktuell mit einem Wert von 21,16 überverkauft ist, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Auch auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, wird die Aktie als überverkauft eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Greenbrier Cos derzeit eine Dividendenrendite von 2,69 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,95 %. Mit einer Differenz von 14,26 Prozentpunkten wird die Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.