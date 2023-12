Greenbrier Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Greenbrier Cos-Aktie erhält gemischte Bewertungen in verschiedenen Analysebereichen. Die Stimmungs- und Diskussionsintensität unter Anlegern blieb im vergangenen Monat neutral, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) liegt ebenfalls im neutralen Bereich, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage. Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist überwiegend negativ, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Die Analystenbewertungen sind ebenfalls gemischt, mit einem durchschnittlichen Kursziel, das ein Abwärtspotenzial von fast 18% signalisiert. Insgesamt erhält die Greenbrier Cos-Aktie daher ein neutrales Rating.

