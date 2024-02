Greenbrier Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Greenbrier Cos-Aktie liegt derzeit bei 13,53 und damit 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Maschinenbranche von 32. Aus dieser Perspektive betrachtet, wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Analysten bewerten die Greenbrier Cos-Aktie derzeit als "Neutral". Diese Einschätzung basiert auf einer "Gut"-Bewertung, einer "Neutral"-Bewertung und einer "Schlecht"-Bewertung, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 36,5 USD, was einem Abwärtspotenzial von -24,93 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Analyseabschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Greenbrier Cos. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Greenbrier Cos neutral diskutiert. In den letzten Tagen hat jedoch das Interesse an negativen Themen zugenommen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.