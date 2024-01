Greenbox Pos Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die technische Analyse der Ryvyl-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 6,16 USD, während der letzte Schlusskurs bei 4,1 USD liegt, was einer Abweichung von -33,44 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" bewertet wird. Hingegen liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 3,25 USD, wobei der letzte Schlusskurs um 26,15 Prozent darüber liegt, was eine "Gut"-Bewertung ergibt. Alles in allem erhält die Ryvyl-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 52 und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 43,45. Beide Werte zeigen, dass die Ryvyl-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie wider. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während neutrale Themen ebenfalls häufig angesprochen wurden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung bezüglich der Anlegerstimmung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität gestiegen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie von Ryvyl.

