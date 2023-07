Green Thumb Industries erwartet Umsatz- und Gewinnanstieg in Q3: Was Aktionäre wissen sollten

In knapp vier Monaten wird das Unternehmen Green Thumb Industries, mit Sitz in Chicago, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekanntgeben. Aber was erwartet die Aktionäre und wie hat sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die Green Thumb Industries Aktie, die derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,66 Mrd. EUR aufweist, wird in 118 Tagen ihre neuen Quartalszahlen präsentieren. Viele Aktionäre und Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Derzeit wird laut Datenanalyse davon ausgegangen, dass es im Vergleich zum vorherigen Quartal einen leichten Umsatzanstieg geben wird. Im dritten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 239,57 Mio. EUR und nun wird ein Anstieg um +3,40 Prozent auf 244,09 Mio. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +50,00% steigen und bei 13,52 Mio. EUR liegen.

Was bedeutet dies für...